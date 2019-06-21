РИАМО – 21 июн. Американские законодатели-демократы предложили ввести новые санкции в отношении российского суверенного долга, проектов по экспорту сжиженного газа и банков РФ, сообщает в пятницу kp.ru.

Информация об этом появилась в пресс-релизе инициаторов санкций.

«Авторы документа считают, что США должны дать ответы на якобы имевшие место попытки России вмешаться в американские выборы и предотвратить оказание такого влияния в будущем. Дата внесения законопроекта в конгресс не называется», — говорится в сообщении.

Однако для принятия санкций понадобится поддержка республиканцев, так как демократы не имеют большинства в сенате.

В мае США ввели санкции в отношении двух российских предприятий и учебного центра. Ограничения коснулись Тульского конструкторского бюро приборостроения, учебного центра зенитных ракетных войск в Гатчине и московского завода «Авангард». Американские власти инкриминируют им нарушение национального законодательства США о нераспространении оружия массового поражения в отношении Ирана, Сирии и КНДР.