РИАМО - 21 июн. Пятый Международный фестиваль искусств имени П.И. Чайковского открылся в подмосковном Клину, в его рамках зрители, в частности, смогут посмотреть два балетных спектакля, передает корреспондент РИАМО.

На большой сцене зрители увидят концерт «Улыбка Чаплина» с участием внучки Чарли Чаплина Киры Чаплин, обладателя премии «Грэмми» скрипача Филиппа Квинта и других.

«Мы счастливы, что отмечаем свой первый маленький юбилей - пять лет. Основа фестиваля - это наши музыканты, которые несут наследие Чайковского в мир, которые начинали этот фестиваль, преодолевали всякие сложности, погодные и не только. Это Юрий Башмет, Денис Мацуев, Дмитрий Бергман. Они каждый год представляют на фестивале новые свои истории, проекты», - сказала министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.

Кроме этого, на сцене зрители увидят два балетных спектакля.

Фестиваль продлится до 30 июня.

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