РИАМО - 21 июн. В учебном центре постдипломного образования в подмосковном Домодедове состоялся научно-практический семинар, в котором приняли участие около 100 ветеринарных специалистов, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Семинар открыл первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области – главный государственный ветеринарный инспектор региона Сергей Воскресенский. В качестве эксперта выступил лауреат премии правительства, доктор ветеринарных наук, профессор, член секции «Инфекционной патологии» отделения ветеринарии РАН Александр Сидорчук.

«Мероприятие было проведено с целью обсуждения актуальных вопросов диагностики и профилактики опасных болезней животных, в частности, такой, как губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота. В семинаре приняли участие около 100 ветеринарных специалистов государственных учреждений Подмосковья», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он отметил, что необходимо исключить все факторы риска губкообразной энцефалопатии.

«Хочу подчеркнуть, что в 90-х годах прошлого века болезнь убила порядка 200 тысяч коров в Европе», – дополнил глава Минсельхозпрода.

Разин уточнил, что на данный момент в России, это заболевание не зарегистрировано, что позволяет РФ претендовать на звание страны-экспортера – свободной от губкообразной энцефалопатии КРС.

Губкообразная энцефалопатия КРС – это медленно развивающаяся инфекционная болезнь взрослого крупного рогатого скота, также известная как «синдром коровьего бешенства».

Заболевание развивается медленно, характеризуется длительным инкубационным периодом до 2,5 – 8 лет, в ходе которого происходит поражение центральной нервной системы и в 100% случаев заканчивается смертью животного.