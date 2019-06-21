РИАМО - 21 июн. В рамках Архитектурной премии Москвы прошла экскурсия на два объекта спортивного комплекса «Лужники»: Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой и Дворец водных видов спорта, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Архитектурная премия города Москвы – способ показать новую московскую архитектуру, тренды, высокий уровень качества, к которому надо стремиться. Поэтому мы не только награждаем победителей, но и стараемся максимально популяризировать эту тему. Например, проводим экскурсии на знаковые объекты», – сказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Участников провели по объектам сами авторы – руководитель архитектурного бюро «UNK project» Юлий Борисов (победитель конкурса на концепцию реконструкции бассейна «Лужники») и главный архитектор и партнер ТПО «Прайд» Николай Гордюшин (Дворец гимнастики Винер-Усмановой). В ходе экскурсии участники узнали все о работе над этими знаковыми объектами Москвы.

«Сложность проекта Дворца водных видов спорта заключалась в том, что с одной стороны необходимо было сохранить архитектурный облик всего спортивного комплекса и его отдельных частей, в том числе здания открытого бассейна «Лужники», с другой – модернизировать и увеличить площадь», – уточняется в сообщении.

Здание накрывает уникальная крыша-трансформер. Две секции раздвигаются таким образом, что в теплое время года посетители плавательного комплекса смогут позагорать под открытым небом. Новое здание бассейна сохраняет основные черты старого и, соответственно, стилистическое единство с остальными спортивными сооружениями комплекса «Лужники».

Что касается Дворца гимнастики, самый яркий и узнаваемый символ спортивного комплекса – его кровля. Она напоминает развевающуюся гимнастическую ленту. Начиная с вертикальной стены на востоке, со своего пика, волнообразная форма медленно затухает на западе. Гребень волны поднимается над атриумом и главной ареной с трибунами на 4 тысячи мест.

Проект уже выиграл несколько призов и номинаций профессиональных премий. В частности, он стал финалистом Премии Архсовета и Архитектурной премии Москвы 2017-2018, победителем конкурса «BIM технологии 2016» в номинации «Лучший BIM-проект. Спортивные объекты».