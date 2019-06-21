РИАМО - 21 июн. Прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным посмотрели более миллиона жителей Москвы, программа длилась более 4 часов, сообщает в пятницу ТАСС.

«Согласно предварительным данным, рейтинг трансляции (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от общей численности населения исследуемой аудитории) составил 6,8%», — говорится в сообщении.

Среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от общей численности телезрителей в данный момент времени, или доля аудитории, составила 52,5%.

Прямая линия длилась более 4 часов. Путин ответил на 81 вопрос.

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