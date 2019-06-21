РИАМО - 21 июн. Главе Ленинского района Подмосковья Валерию Венцалю исполнилось 44 года, он получил в социальных сетях сотни поздравлений и десятки видеооткрыток, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

День рождения Венцаль отметил 20 июня. К флешмобу по такому случаю присоединился и депутат Госдумы, легендарный советский и российский хоккеист Вячеслав Фетисов. Он отметил, что на главу возложена ответственная задача.

«Жители ждут от молодого перспективного главы результатов, решений, движения вперед. Я думаю, вместе мы сможем с этими проблемами справиться», – сказал Фетисов.

Он пожелал Венцалю удачи и дальнейших побед на благо жителей.

Популярный блогер Дмитрий Базылев отметил, что глава всегда держит свое слово.

«Я обожаю мужиков с крепким рукопожатием и твердым словом, которое всегда закрепляется делом. Все, что Вы и ваша команда лично обещала мне, реализовано или на стадии реализации», – подчеркнул он.

Во флешмобе также приняли участие Видновское благочиние, Торгово-промышленная палата Ленинского района, центр плавания «Дельфин», многократные чемпионы России и Европы по мотоболу, танцевальный коллектив «Звезный вальс», многодетная семья Разиных и другие жители муниципалитета.