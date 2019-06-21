РИАМО - 21 июн. В столице организована доследственная проверка по факту смерти мужчины на перегоне между станциями «Москворечье» и «Царицыно» Курского направления МЖД, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Известно, что 20 июня около 12:30, мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается, переходил железнодорожные пути в непредназначенном для этого месте, в результате чего был сбит насмерть проходящим электропоездом сообщением «Дедовск – Царицыно».

«Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении.

Следственное управление призвало граждан не пренебрегать правилами поведения на объектах транспортной инфраструктуры.