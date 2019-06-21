РИАМО - 21 июн. В список московских станций, где в пятницу раздают воду, добавились еще две на «фиолетовой» ветке, это «Улица 1905 года» и «Кузьминки», сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«Начали раздачу воды еще на станциях: «Улица 1905 года», «Кузьминки», – говорится в сообщении.

Также раздача воды уже ведется на всех наземных станциях и на станциях МЦК «Балтийская», «Владыкино», «Бульвар Рокоссовского», «Автозаводская», «Локомотив», «Лихоборы», «Дубровка», «Окружная», «Андроновка», «Стрешнево», «Панфиловская» и «Зорге», «Парк культуры» и «Кропоткинская».

По стандартам, метрополитен должен раздавать воду, когда температура на станциях достигает 28 градусов и держится на этом уровне в течение полутора часов.

Температура воздуха в Москве в пятницу поднялась до плюс 30–32 градусов. Горожанам рекомендуется избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор.