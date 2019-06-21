РИАМО - 21 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался с журналистом, который задал вопрос президенту РФ Владимиру Путину об обманутых дольщиках после прямой линии с главой государства, обратив внимание на проблему ЖК «Новокосино-2» в Реутове.

Зампред правительства Подмосковья Максим Фомин и министр жилищной политики Московской области Инна Федотова в пятницу по поручению Воробьева встретились с журналистом.

«Сегодня мне звонил губернатор. Он пообещал, что дом достроят, а с застройщиком будет разбираться суд. Я надеюсь, что взаимодействие продолжится. Инициативная группа всегда будет на контакте», – заявил журналист в ходе встречи.

На встрече дольщику рассказали о проведенных мероприятиях, направленных на завершение строительства объекта. Ведется проработка вопроса об обеспечении прав граждан при участии «Дом.РФ».

В настоящее время в отношении застройщика ЖК «Новокосино-2» ООО «ЭкспертСтрой» введена процедура банкротства. Корпуса №№13 и 16 признаны проблемными. Корпус №13 находится в высокой степени строительной готовности.

Строительство корпуса №16 началось в 2014 году, ввод в эксплуатацию был запланирован на 2019 год. Однако в связи с отсутствием финансирования работы были остановлены. Сегодня готовность объекта составляет 35%.

Ранее глава Реутова Станислав Каторов рассказал, что школу и детский сад в ЖК «Новокосино-2» введут в эксплуатацию в 2022 году, сейчас ведется работа по снятию ограничений, вызванных процедурой банкротства застройщика.

Полиция продолжает предварительное расследование уголовного дела по факту вывода средств дольщиков из строительства ЖК «Новокосино-2» в Реутове. Сумма ущерба, причиненного участникам долевого строительства, превысила 4,5 миллиарда рублей.