РИАМО - 21 июн. Состоялись повторные городские торги на право аренды участка для строительства промышленного объекта в районе Коптево по адресу: улица Нарвская, владение 2А, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

Площадь участка составляет 0,33 гектара. Победителем по итогам торгов признана компания ООО «Тембр», предложившая максимальную сумму за лот в размере почти 5,8 миллиона рублей.

«Повторные торги – прекрасная возможность для потенциальных инвесторов арендовать городскую землю со скидкой. Так, начальный размер годовой арендной платы за земельные участки, выставляемые повторно, на 30% ниже начальной цены, определенной условиями предыдущих торгов», – отметил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что в соответствии с градостроительным планом земельного участка в районе Коптево, инвестору в течение 3 лет и 2 месяцев необходимо построить на территории промышленный объект.

Общая площадь объекта строительства не должна превышать 6 тысяч квадратных метров, предельная высота здания – не более 28 метров (шесть этажей). Также на территории объекта возможна организация паркинга на 13 мест.