РИАМО - 21 июн. Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС по внесению ООО «Транснациональная фармацевтическая компания» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее в ведомство поступило обращение от Московского областного фонда социального страхования. Сообщалось, что ООО «Транснациональная фармацевтическая компания» отказалась от исполнения контракта на выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви для инвалидов.

«Управление признало действия общества (фармацевтической компании – ред.) не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Транснациональная фармацевтическая компания» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», – отмечается в сообщении.

Компания с таким решением не согласилась и обратилась в суд. Однако суд отказал заказчику в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС.