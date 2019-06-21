РИАМО - 21 июн. С начала сезона в городском округе Солнечногорск примерно 470 гектаров земли обработали от ядовитого борщевика Сосновского, плановые работы по уничтожению сорняка продлятся до июля, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Работы ведутся во всех территориальных управлениях как химическим, так и механическим способом. Кроме того, структурные подразделения администрации проводят работу с владельцами участков, территории которых заросли борщевиком. С собственниками земельных участков проводится очень масштабная и серьезная работа.

«Сначала владельцу земельного участка – не важно, физическому или юридическому лицу, выписывается предписание на устранение сорняка в соответствии с законодательством. Если собственником не были предприняты соответствующие меры, в таком случае составляется акт, который далее выносится на рассмотрение административной комиссии для определения стоимости штрафа», – заявила начальник отдела сельского хозяйства администрации Солнечногорска Анастасия Обухова.

С начала сезона после мониторинга земель, который осуществляют представители структурных подразделений администрации, выписали 10 штрафов за ненадлежащее состояние территории.

Также с целью уничтожения сорняка сельские хозяйства проводят посев травы и опашку, которые способствуют ежегодному сокращению роста борщевика.

По законодательству, штраф за борщевик для физических лиц составляет от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц (СНТ и огородные товарищества) – от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 150 тысяч до одного миллиона рублей.