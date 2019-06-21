РИАМО – 21 июн. На возведение нового Дома культуры в подмосковном Реутове выделили 208 миллионов рублей, строительные работы планируют завершить в IV квартале текущего года, говорится в сообщении пресс-центра Мособлдумы.

В пятницу председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с главой городского округа Реутов Станиславом Каторовым осмотрел строящийся Дом культуры в южной части города.

«Возведение нового Дома культуры Реутова было начато в 2018 году. Проект предусматривает возведение двухэтажного здания общей площадью 2 968 квадратных метров. На возведение объекта выделено 208 миллионов рублей. Единовременно в здании Дома культуры смогут находиться 440 посетителей», – говорится в сообщении.

После осмотра Брынцалов заключил, что общая готовность объекта составляет порядка 25%. Окончание работ по строительству запланировано на IV квартал текущего года.

Председатель Мособлдумы также добавил, что после ввода объекта в эксплуатацию будет создано порядка 50 рабочих мест. Также после окончания строительства Дома культуры предполагается переезд в него детского музыкального театра Реутовской школы искусств.