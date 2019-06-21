РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 июн. В пятницу в подмосковных Люберцах состоялась эстафета, в рамках которой зажгли от мемориала и передали в муниципалитеты региона пламя от Вечного огня, мероприятие приурочили ко Дню памяти и скорби, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В Люберцах находится первый мемориал «Вечный огонь», он был открыт 9 мая 1965 года. Именно там состоялось памятное мероприятие. В нем приняли участие министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева, глава Люберец Владимир Ружицкий, представители молодежных организаций «Волонтеры Победы», «Молодая Гвардия» и других, а также ветераны Великой Отечественной войны.

«Я хочу поблагодарить всех, кто сегодня приехал в Люберцы на эстафету передачи Вечного огня. Всегда приятно праздновать Победу, но в нашей стране есть и другая дата, она не такая веселая, но о ней невозможно забыть: 22 июня 1941 года началась война, мальчишки и девчонки, такие как вы, ушли на войну», – сказала Плещева.

Ружицкий поблагодарил ветеранов за мирное небо над головой. Он отметил, что мемориальный комплекс «Вечный огонь» – знаковое место для Люберец.

После этого ветераны Великой Отечественной войны зажгли факел от Вечного огня. Представители молодежных организаций зажгли от него свечи, которые распространят по всему Подмосковью.

22 июня в Московской области состоится региональная акция «Подмосковье помнит». Жители городов Московской области, представители общественных и военно-патриотических движений, неформальных сообществ, члены общественной палаты Московской области зажгут более 100 тысяч свечей и почтут память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания у мемориалов и памятников участникам ВОВ.