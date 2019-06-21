РИАМО - 21 июн. В столице подрядчики, ставшие победителями аукционов, в течение 2018 года постирали 27 тысяч тонн постельного белья, униформы и других текстильных изделий, их услугами воспользовались больницы, школы, детские сады и учреждения, которые снабжают сотрудников форменной одеждой, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

По словам руководителя департамента Москвы по конкурентной политике Геннадия Дегтева, предприниматели все активнее берутся за выполнение работ по стирке текстильных изделий для бюджетных учреждений города.

«В течение прошлого года было заключено около 1 тысячи контрактов на оказание услуг по стирке различных текстильных изделий. Интерес к этой сфере со стороны поставщиков все продолжает расти. Сегодня на такие закупки претендуют в среднем по семь участников, а в 2018 году среднее количество заявок было на уровне 4», – отметил Дегтев.

Он добавил, что традиционно подобного рода услугами пользуются больницы, школы, детские сады, санатории, а также все те учреждения столицы, которые снабжают своих сотрудников форменной одеждой.

Несмотря на большое количество предложений, высокая конкуренция позволяет снизить стартовую цену подобных лотов в среднем на 23%. По мнению коммерческого директора дома быта «Теплый Стан» Екатерины Кувшиновой, в таких условиях самое главное – развивать свой бизнес.

«Работа с городскими заказчиками может помочь компаниям нарастить свои оборотные средства. Участие в торгах позволяет изучать сильные и слабые стороны конкурентов, ведь важно всегда развивать свой бизнес. Сделать это можно, например, оптимизируя временные затраты на выполнение заказа», – пояснила Кувшинова.

По ее словам, можно также сотрудничать с поставщиками бытовой химии – это позволяет приобретать моющие средства по выгодным ценам.

В настоящий момент на портале поставщиков опубликовано восемь закупок на предоставление услуг по стирке.