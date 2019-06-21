РИАМО – 21 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил выпускников региона с окончанием школы, он пожелал ребятам новых побед и достижения целей.

«Дорогие выпускники, поздравляю с окончанием учебы! Сегодня у вас один из главных праздников, который запомнится на всю жизнь. Желаю вам найти дело по душе и достигнуть в нем успехов. Никогда не сдавайтесь, будьте гордостью родителей, педагогов и своей страны», – написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, он пожелал ребятам новых побед.

«Только вперед!», – резюмировал губернатор Подмосковья.

Празднование выпускных вечеров в Подмосковье в 2019 году стартовало 20 июня.

Со школой в Московской области попрощаются свыше 33 тысяч одиннадцатиклассников. Традиционно праздничные мероприятия начнутся в стенах школ, а продолжатся в ресторанах или других общественных местах.