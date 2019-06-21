РИАМО - 21 июн. Представители Подмосковья примут участие на II Европейских играх в Минске в составе сборной России, так, 4 тысячи спортсменов из 50 стран поборются за первое место в 15 видах спорта и 23 спортивных дисциплинах, говорится в сообщении пресс-службы Минспорта МО.

В пятницу назначены соревнования по баскетболу 3 на 3, где Подмосковье представят Илья Карпенков и Станислав Шаров, боксу, где от Московской области заявлены Анастасия Белякова, Ярослава Якушина и Дарима Сандакова, а также стрельбе из лука, где регион будет представлять Инна Степанова.

«Сегодня будет дан старт II Европейским играм в Минске. Для многих спортсменов игры станут главным стартом сезона. Подмосковье – один из регионов-лидеров среди спортсменов по представительству в сборной команде России. Это свидетельствует о конкурентоспособности наших спортсменов и их высоком уровне подготовки», – заявил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Он отметил, что большинство из подмосковных спортсменов, которые примут участие в играх – победители и призеры всероссийских и международных соревнований. Он сказал, что для этих спортсменов II Европейские игры – это шанс взобраться на новые высоты, а также пожелал им достойной борьбы и успеха.

Также Московскую область будут представлять: по акробатике – Виктория Аксенова и Кирилл Старцев, в бадминтоне – Екатерина Болотова, в вольной борьбе – Анастасия Братчикова, Наталья Воробьева, Заур Угуев и Абдулрашид Садулаев, в греко-римской борьбе – Степан Миранян, в велоспорте – Артем Ныч и Антон Воробьев, в спортивной гимнастике Владислав Поляшов, в художественной гимнастике – Мария Толкачева.

В гребле на байдарках и каноэ будут Виталий Ершов, Кирилл Шамшурин и Максим Спесивцев, в дзюдо – Инал Тасоев и Алан Хубецев, в легкой атлетике – Егор Николаев, Тимофей Чалый, Валерия Андреева, Алена Мамина, Екатерина Старыгина и Яна Глотова, в настольном теннисе – Яна Носкова и в пулевой стрельбе – Полина Хорошева, Антон Аристархов и Мрагарита Ломова.