РИАМО – 21 июн. В составе столичного футбольного клуба «Спартак» пополнение – к команде присоединился аргентинский нападающий Эсекьеле Понсе, выступавший за итальянскую «Рому», сообщается на официальном сайте красно-белых.

Аргентинский форвард поделился эмоциями после экскурсии по стадиону «Открытие Арена» и подписания контракта с командой.

«Я читал о «Спартаке», имел представление о клубе. Но когда увидел стадион и музей своими глазами, был приятно удивлен масштабами. Впечатления самые наилучшие. Переход в такой большой клуб – важный шаг в моей карьере. Знаю, что «Спартак» – титулованная команда с богатой историей, и счастлив стать ее частью», – сказал Понсе.

По данным ряда спортивных СМИ, трансфер игрока обошелся «Спартаку» в 9 миллионов евро.