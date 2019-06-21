РИАМО - 21 июн. На территории Главархива и центров госуслуг ко Дню памяти и скорби представят документы военных лет: фронтовые фотографии, дневниковые записи, аудиоспектакль, а также материалы знаменитых деятелей культуры и науки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Посетители увидят архивные материалы, а также копии документов, которые москвичи передали Главархиву. В экспозиции вошли как архивные материалы, так и копии документов и фотографии, которые горожане передавали в течение двух месяцев в рамках акции «Москва – с заботой об истории».

«Первая выставка откроется в центре госуслуг района Крылатское. Здесь можно послушать аудиоспектакль «Это наша победа». В его основе – очерк Владислава Кущинского «Танкисты наступают». Это воспоминания солдата, участвовавшего в Великой Отечественной войне, иммерсивный экспонат позволит зрителям переместиться в самую гущу сражения», – говорится в сообщении.

Посетители услышат не только монолог с воспоминаниями солдата, но и звуковую и шумовую партитуру.

«До середины июля выставки откроются еще в 19 центрах госуслуг. На некоторых из них будут представлены экспонаты, связанные с именами знаменитых москвичей, выдающихся деятелей искусства, науки и спорта – балерины Майи Плисецкой, футболиста Льва Яшина, художника Василия Кандинского и ученого, хирурга, автора первого в мире аппарата искусственного кровообращения Сергея Брюхоненко», – дополняется на сайте.

Все экспонаты интерактивные. Например, на тач-скрине можно создать собственные композиции в стиле Кандинского, стать партнером Плисецкой в танце, попробовать себя в роли вратаря.

На выставке в Главархиве представят документы и фотографии периода Великой Отечественной войны. Посетители увидят работы известных военных фотокорреспондентов Давида Минскера, Марка Редькина, Александра Устинова, Бориса Игнатовича, Бориса Вдовенко, Бориса Ярославцева. Это снимки женщин, детей, стариков, солдат и командиров – тех, кто сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу.

Кроме того, в экспозицию вошли дневниковые записи Михаила Раткина о том, что происходило в Москве с 22 по 24 июня 1941 года и 9 мая 1945 года, письма с фронта, газетную статью о пограничнике и многие другие документы. Посетить выставку в Главархиве можно уже сегодня, а завершит работу она 30 июня.

«С начала акции «Москва – с заботой об истории» в Главархив передано около четырех тысяч документальных и вещественных источников периода Великой Отечественной войны. Часть из них уже сегодня можно увидеть в выставочном зале Главархива Москвы. Мы очень рады такому отклику», – пояснил начальник Главного архивного управления Москвы Ярослав Онопенко.

Он добавил, что сотрудникам архива не просто передают документы, но и доверяют настоящие семейные истории, трогательные и порой очень трагические, связанные с потерей близких, с поисками, ожиданиями и надеждами. Все желающие могут присоединиться к акции и передать на хранение в архивный фонд столицы документы и предметы военных лет через любой из центров «Мои документы».