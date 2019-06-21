РИАМО - 21 июн. Администрации городского округа Щелково назначили штраф 400 тысяч рублей, причина – сельскохозяйственные участки земли общей площадью 102,97 гектара не защищали от негативного воздействия на окружающую среду, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Еще в марте во время проверки одного из участков площадью 68,9 гектара нашли снежные массы от зимней уборки. Они были складированы в бурт размером 250 на 100 метров, площадь снежного навала составляет 2,5 гектара. Снежные массы имели характерные грязевые вкрапления черного цвета (бытовой мусор, песчано-соляные смеси).

«Под снежными массами отсутствует твердое покрытие, отсутствует обваловка по всему периметру площадки, отсутствует освещение площадки. Опасность складирования на неподготовленные и необорудованные водонепроницаемым покрытием площадки кроется в содержании в снеге бытового мусора, песчано-соляных смесей, <…> в возможности попадания талых вод на прилегающую территорию и ближайшие водные объекты», – отмечается в сообщении.

Кроме того, другие участки зарастали сорняками и кустарниками. Земля не была освоена и не использовалась по назначению.

Администрации городского округа выдали предписание на устранение нарушений и назначили штраф в размере 400 тысяч рублей.