РИАМО - 21 июн. В Москве специалисты компаний «Крост-Д», «Мосинжпроект» и «ПИК-Индустрия» победили в конкурсе специалистов по охране труда, в ходе соревнований свыше 20 участников показали свои навыки в оказании первой помощи и выявлении недочетов на строительстве жилого объекта, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

Соревнования прошли в рамках конкурса профессионального мастерства «Московские мастера-2019».

«В этом году за звание лучшего соревновались 24 конкурсанта. Конкурс состоял из практической и теоретической частей, на прохождение которых отводилось два дня. К участию были допущены специалисты, имеющие гражданство Российской Федерации и стаж работы в данной должности не менее одного года», – сказал руководитель ведомства Сергей Левкин.

В первый день на площадке государственного бюджетного учреждения «Московский городской центр условий и охраны труда» в ходе теоретической части проводилось тестирование, вводный инструктаж и оказание первой медицинской помощи. За каждый этап участникам начислялись баллы.

Во второй день на строительном объекте ООО «Концерн МонАрх» специалисты выявляли недочеты на строящемся жилом объекте. Финальный результат выводился по результатам двух дней соревнований.

По итогам конкурса победителем стал Олег Ширяев из ООО «КРОСТ-Д», второе и третье места достались Дмитрию Ваганову (АО «Мосинжпроект») и Андрею Чумакову (АО «ПИК-Индустрия») соответственно.

Призеры и участники награждены почетными грамотами президиума Московского городского комитета профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов.

«Конкурс профессионального мастерства призван повысить престиж труда работников отрасли, а также сформировать позитивное отношение к профессиям строительного профиля. Квалифицированные высокопрофессиональные кадры – гарантия качественной реализации городских проектов, утвержденных мэром Москвы Сергеем Собяниным», – подчеркнул Левкин.

Он напомнил, что ранее в рамках конкурса «Московские мастера» завершились соревнования среди машинистов автокрана и сварщиков. Впереди – выявление лучших прорабов (9 и 10 июля) и геодезистов (26 июня).

Организаторами конкурса среди предприятий строительной отрасли являются департамент градостроительной политики Москвы, горком профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов, а также ассоциация «Национальное объединение строителей».