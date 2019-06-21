РИАМО - 21 июн. Максимальную сумму контракта в сфере госзакупок у единственного поставщика увеличат до 300 тысяч рублей, изменения вступят в силу 1 июля 2019 года, сообщил в пятницу на пресс-конференции в РИАМО заместитель руководителя Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России Павел Мироненко.

«Из положительных моментов для заказчика – изменения в части увеличения суммы контракта при заключении его с единственным поставщиком. У заказчика в рамках статьи 93 (федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ – ред.) есть возможность заключать контракт с единственным поставщиком. Эта возможность предусматривает границу суммы контракта. В настоящее время это 100 тысяч рублей. Сейчас сумму повысят до 300 тысяч рублей», - сказал Мироненко.

Он пояснил, что данное нововведение направлено на борьбу с искусственным дроблением закупок. Зачастую недобросовестные заказчики заключают несколько контрактов без проведения торгов, что мешает развитию здоровой конкуренции. Особенно часто это встречается в сфере образования.

«На территории области мы ориентировали контрольные органы и прокуратуру на выявление и фиксацию таких фактов. Впоследствии привлекаем должностных лиц к административной ответственности. Искусственное дробление закупок – это пример того, как заказчики злоупотребляют правом заключать контракт с единственным поставщиком», - отметил Мироненко.