РИАМО - 21 июн. В Москве начали раздавать воду еще на двух станциях метрополитена — «Парк культуры» и «Кропоткинская», сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«Уже раздаем питьевую воду на станциях «Парк культуры» и «Кропоткинская», — говорится в сообщении.

Ранее воду начали давать всем желающим пассажирам на всех наземных станциях и на станциях МЦК «Балтийская», «Владыкино», «Бульвар Рокоссовского», «Автозаводская», «Локомотив», «Лихоборы», «Дубровка», «Окружная», «Андроновка», «Стрешнево», «Панфиловская» и «Зорге».

По стандартам, метрополитен должен раздавать воду, когда температура на станциях достигает 28 градусов и держится на этом уровне в течение полутора часов.

В пятницу температура воздуха в Москве поднялась до плюс 30–32 градусов. Горожанам рекомендуется избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.