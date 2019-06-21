РИАМО – 21 июн. Более 200 инвалидов Подмосковья выполнили нормативы ГТО, тестирование провели в городском округе Подольск, участники могли пройти 16 видов испытаний, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В пятницу состоялось тестирование Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для лиц с ограниченным возможностями здоровья.

«Участникам были доступны 16 видов испытаний. Часть из них были общими, еще часть была специально разработана для различных нозологических групп. Спортивную разминку для зарегистрировавшихся на выполнение нормативов ГТО провел методист по адаптивной физической культуре физкультурно-спортивного комплекса «Заречье» – Владимир Васильев», – отмечается в сообщении.

Помимо местных жителей, выполнить нормативы ГТО приехали жители Домодедова, Чехова, Талдома и Наро-Фоминска. Всего в тестировании приняли участие более 250 человек.

Министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков напомнил, что Подмосковье стало пилотным проектом по апробации нормативов ГТО для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

«За время подготовки к тестированиям было апробировано 16 видов испытаний, а участие в апробации приняли порядка 700 человек. В апреле 2019 года официально были введены нормативы комплекса ГТО для лиц с ограниченным возможностями здоровья», – добавил он.

Терюшков подчеркнул, что подобные мероприятия будут проводить в Московской области на регулярной основе.

«Кроме того, в регионе созданы опорные центры по работе с инвалидами. Они находятся в Серпухове, Подольске, Щелкове, Можайске и Егорьевске», – перечислил министр.