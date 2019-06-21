РИАМО - 21 июн. В Ленинском районе Подмосковья 28 июня пройдет выставка племенных животных «Звезды Подмосковья-2019», в ней примут участие 34 хозяйства региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Выставка пройдет в регионе в 23 раз, место проведения – деревня Орлово Ленинского района.

«Состоится показ сельскохозяйственных животных из лучших племенных хозяйств Московской области, в частности, будет представлен крупный рогатый скот джерсейской, голштинской, черно-пестрой и айрширской пород, овцы и козы, а также птицы различных пород», – заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Организаторы выставки – министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области и подмосковные предприятия «Мосплем» и «Московское» по племенной работе».

«Эти два хозяйства – гордость Подмосковья. «Мосплем» производит около 34% молока, надаиваемого в регионе, и реализует 62% животных от продаваемых хозяйствами области на племенные цели. Второе хозяйство – крупнейший в России производитель и поставщик семени быков-производителей, которое реализует племенной материал сельхозпроизводителям из 60 регионов страны», – уточнил Разин.

Он добавил, что на этих предприятиях содержится 21% всех быков, имеющихся в организациях по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных России. Ими реализуется 20% от объема покупаемого в стране семени производителей, и 23% от быков-улучшателей.

Оценивать животных пригласили судью международной категории Торстена Ленка, аналитика крупнейшей в Германии организации по племенному животноводству.

На выставке покажут инструментарий для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных, кормовые добавки, молочное оборудование, бирки для идентификации животных, ветеринарные препараты.

Для награждения чемпионов, призеров и участников выставки призы учредил Минсельхозпрод Московской области и ряд компаний, участвующих в работе выставки.