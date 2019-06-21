РИАМО - 21 июн. Московский планетарий объявил, что в пятницу в 18:54 по московскому времени наступает летнее солнцестояние – в это время самый длинный световой день и самая короткая ночь в году, говорится в сообщении пресс-службы планетария.

21 июня световой день самый длинный, потому что в день летнего солнцестояния Солнце поднимается на наибольшую высоту над горизонтом, то есть, в полдень можно наблюдать самое высокое Солнце в Северном полушарии.

«В течение нескольких дней до и после момента солнцестояния Солнце будет «держать эту высоту», словно остановится ненадолго, поэтому и называют эти дни стояниями Солнца. Затем Солнце начинает опускаться к югу, световой день начинает уменьшаться», — говорится в сообщении.

До 21 июня Солнце движется по созвездию Тельца, а затем переходит в созвездие Близнецов, где останется до конца месяца. На широте Москвы продолжительность дня возрастает от 17 часов 07 минут в начале июня месяца, и до 17 часов 33 минуты в день солнцестояния. Приведенные данные по продолжительности дня справедливы для широты Москвы, где полуденная высота Солнца в течение месяца имеет значение около 57 градусов.

В материале напомнили, что на протяжении тысячелетий день летнего солнцестояния имел огромное значение для всех народов, которые жили в гармонии с природными циклами и организовывали свою жизнь в соответствии с ними. Большинство храмовых сооружений ориентированы именно на восход Солнца в день летнего солнцестояния.