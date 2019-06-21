РИАМО - 21 июн. Смотровая площадка на Воробьевых горах стала самой популярной точкой сбора мотоциклистов в столице, говорится в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД).

«Если на выходных решите отдохнуть в компании байкеров, то ИТС (интеллектуальная транспортная система – ред.) подскажет, где их найти. Самое популярное место сбора мотоциклистов – смотровая площадка на Воробьевых горах», – говорится в сообщении.

На втором месте расположилась Дербеневская улица, на третьем – 1-й Угрешский проезд.

Ранее в ЦОДД назвали самые популярные мотоциклы в Москве. На первом месте оказалась Honda.

В начале мая в столице стартовал очередной мотосезон. За короткий срок произошло 173 аварии с участием мотоциклистов, где 11 человек погибли и 185 пострадали.