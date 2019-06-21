РИАМО (БАЛАШИХА) – 21 июн. Глава подмосковной Балашихи Сергей Юров поздравил более 200 выпускников с окончанием Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, учебное заведение получило сертификат на приобретение техники для учебного процесса, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В торжественном мероприятии также приняли участие командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев, начальник 12-го главного управления министерства обороны России генерал-майор Игорь Колесников, епископ Балашихинский Николай, ветераны, родители и родственники молодых офицеров.

«Это одно из лучших и самых оснащенных учебных заведений в нашей стране. И сегодня мы гордимся, что Военная академия Петра Великого располагается в Балашихе, где в числе выпускников находятся и жители нашего города. Уважаемые выпускники, я от всей души желаю вам с честью и достоинством нести службу после окончания академии, удачи и мирного неба над головой», – сказал Юров.

Он вручил начальнику учебного заведения генерал-лейтенанту Сергею Сиверу сертификат на приобретение техники для учебного процесса. Во время мероприятия более 200 выпускников получили дипломы.

Нагрудные знаки вручили тем военнослужащим, которые окончили академию с отличием. Офицерам, получившим очередное воинское звание, вручили государственные награды и погоны.

Сергей Каракаев отметил, что в 2019 году среди выпускников академии 25 офицеров награждены медалью за отличное окончание военного учебного заведения и 51 офицер получил дипломы с отличием.

«Это высокий результат, который является совместным трудом руководителей, преподавательского состава и, конечно же, вас, самих выпускников. Позади годы учебы, впереди – тяжелый повседневный труд по поддержанию высокой боевой готовности подразделений воинских частей, освоение эксплуатации нового грозного оружия», – отметил Каракаев.

Гости праздника увидели уникальный плац-парад с демонстрацией виртуозных приемов обращения с оружием. Завершилось мероприятия торжественным прохождением подразделений военной академии.

Военная академия РВСН имени Петра Великого создана в 1820 году по указу Великого князя Михаила Романова. Здесь готовят офицерские кадры с высшей военной оперативно-тактической и военно-специальной подготовкой. В 2015 году Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого переехала из Москвы в Балашиху.