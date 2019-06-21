РИАМО – 21 июн. Банк «Возрождение» снизил ставки по всем видам ипотечных кредитов, минимальная базовая ставка по кредиту на приобретение недвижимости теперь составит 9,99% годовых, а для клиентов ключевых партнеров или зарплатных клиентов банка «Возрождение» – 9,69% годовых, говорится в сообщении пресс-службы банка.

Приобрести квартиру, таунхаус или апартаменты на первичном рынке жилья в банке можно по ставке от 9,69% при первоначальном взносе от 20% и от 10,29% при первоначальном взносе от 10% до 20%.

«Ставка по кредиту на приобретение квартиры или апартаментов на вторичном рынке жилья составляет от 9,69% годовых при первоначальном взносе от 20% и от 10,29% годовых при первоначальном взносе от 15% до 20%. При оформлении ипотечного кредита на готовый дом ставка составляет от 11,19% годовых при первоначальном взносе от 30% и при сумме кредита от 3 миллионов рублей включительно и от 11,49% годовых при первоначальном взносе от 30% и при сумме кредита до 3 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Сумма ипотечного кредита на первичном и вторичном рынке составляет от 300 тысяч до 30 миллионов рублей, срок кредитования – до 30 лет.

Новые условия распространяются не только на получение ипотечного кредита в банке «Возрождение», но и на рефинансирование ипотечных займов, выданных другими кредитными организациями.

Получить полную информацию по всем ипотечным программам банка «Возрождение» можно в любом офисе банка, на сайте в разделе «Частным лицам» – «Ипотека» и по телефону 8 800 755-00-05 (бесплатно по России).