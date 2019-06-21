РИАМО - 21 июн. Автомобиль насмерть сбил мужчину на трассе А-108 в Дмитровском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В 16:05 на 50-м километре автодороги А-108 в районе поселка Горшково Дмитровского городского округа водитель, управляя автомобилем Volkswagen, совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте», – отмечается в сообщении.

От полученных телесных повреждений пешеход скончался. На месте работают сотрудники ДПС ГИБДД и следственно-оперативная группа.