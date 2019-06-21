РИАМО - 21 июн. Впервые на международном фестивале Чайковского в подмосковном Клину представят балет, сообщила журналистам в пятницу министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.

«Нам очень хотелось, чтоб на фестивале был балет. Это технологически непросто, но мы к этому шли, сразу взяли такую планку, что я не понимаю, как мы дальше будем развивать балетную тему. Потому что Сергей Полунин, имя танцовщика у всех на слуху сегодня, он экспериментатор и абсолютный наследник традиций русского балета, представит премьеру, два своих спектакля здесь», — сказала Ширалиева.

Она добавила, что эти спектакли еще не были показаны в Москве, и что выступление в формате open-air тоже будет сенсацией.

Министр уточнила, что в этом году Юрий Башмет и Евгений Миронов представят музыкальный спектакль «Ван-Гог», а Денис Мацуев сыграет рапсодию на тему Паганини Рахманинова.