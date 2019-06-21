РИАМО – 21 июн. Команда врачей Мытищинской городской клинической больницы спасла ребенка с тяжелой травмой головы, у мальчика удалили гематому, полученную в результате сильного ушиба, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В окружное детское травматологическое отделение поступил двухгодовалый мальчик в коме. Предположительно, малыш сильно ударился головой. Врачи незамедлительно провели компьютерную томографию и выявили гематому больших размеров – более 80 миллилитров.

«Мальчика незамедлительно доставили в реанимацию, перевели на аппарат искусственной вентиляции легких. Поскольку счет шел на минуты, состояние ребенка было критическим, транспортировать в другое лечебное учреждения его не стали, было принято решение экстренно оперировать. Травматологи и нейрохирурги провели костно-пластическую трепанацию черепа с удалением субдуральной гематомы», – сказал главврач Мытищинской городской клинической больницы Валерий Янин.

Сегодня малыш уже улыбается и совсем не боится врачей, и это несмотря на то, что ему пришлось пережить. Врачи МГКБ буквально вернули мальчика с того света. Осталась последняя перевязка, и ребенок вместе с мамой поедет домой.

«Хочется сказать огромное спасибо всем врачам, кто вовремя провел обследование, прооперировал и наблюдал. Сейчас у нас наблюдается положительная динамика, и результаты компьютерной томографии обнадеживают. Низкий поклон всему персоналу Мытищинской больницы. Спасибо за профессионализм, поддержку и жизнь сына», – отметила мама мальчика.