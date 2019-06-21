РИАМО - 21 июн. Государственные компании при осуществлении закупок с 1 июля 2019 года получат право заключить контракт со вторым участником торгов в случае расторжения договора с победителем при нарушении им условий договора, проведение повторной процедуры в этом случае не потребуется, сообщил в пятницу на пресс-конференции в РИАМО замруководителя Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы Павел Мироненко.

«Существенное изменение для заказчиков, которое будет с 1 июля действовать, – это возможность заключить контракт со вторым участником при одностороннем расторжении с первым. Есть одно условие: вы вправе заключить этот контракт, только если первый будет включен в реестр недобросовестных поставщиков», – сказал Мироненко.

Данное нововведение регламентируется федеральным законом № 71-ФЗ от 1 мая 2019 года, который вносит поправки к федеральному закону № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

С начала 2019 года в Московское областное УФАС поступило 598 обращений о включении юридических лиц в реестр недобросовестных поставщиков, из них 385 удовлетворено. За 2018 год в ведомстве рассмотрели 651 обращение о включении компаний в данный реестр, 399 из них удовлетворено.

«Такое большое количество обращений (в 2019 году – ред.) связано с рассмотрением вопросов о расторжении контрактов в одностороннем порядке. Зачастую заказчики перестали договариваться с подрядчиками по обоюдному соглашению», – прокомментировал Мироненко.