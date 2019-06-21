РИАМО - 21 июн. Министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева приняла участие в работе III Форума социальных инноваций регионов и рассказала о позитивном опыте Подмосковья в вопросе молодежной политики и механизмах соцподдержки, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Плещева привела в пример форум «Я — гражданин Подмосковья», где будут созданы рабочие места, и премию губернатора региона «Наше Подмосковье».

«Наш областной форум ЯГП-2019 станет первым молодежным форумом, который объединит участников со всего ЦФО, также к нам приедет молодежь из-за рубежа на международную смену. Кроме того, в ходе выставки достижений Московской области и ЦФО в этом году наши коллеги представят 800 рабочих мест для трудоустройства молодежи-участников форума», — сказала Плещева.

Кроме того, за 6 лет реализации программы «Наше Подмосковье» в ней приняли участие более 230 тысяч жителей.

«Это беспрецедентная история. Пока ни один из субъектов России нас не обогнал. В этом году утвержден призовой фонд в 180 миллионов рублей. Будет ровно тысяча победителей, каждый из них получит по 180 тысяч рублей», — добавила министр.

Плещева напомнила, что проект, занявший первое место в номинации «Объединение» в 2018 году и получивший премию размером 400 тысяч рублей — 100-дневный воркаут для ANDROID (бесплатное приложение для смартфонов, ориентированное на ЗОЖ), стал также победителем конкурса федеральной платформы «Россия - страна возможностей» (под названием «Воркаут: фитнес городских улиц»), что дало проекту и его авторам новые возможности для развития.