РИАМО – 21 июн. В пятницу в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья прошел традиционный крестьянский праздник «День пахаря – 2019», соревновались 11 механизаторов из восьми предприятий округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Районный конкурс профессионального мастерства собрал лучших тружеников поля. <…> По итогам конкурса лучшими стали два механизатора из предприятия «Русмолоко» – Виктор Шичкин и Олег Толстолыченко. Третье место у Николая Рябова из хозяйства «Хотьковское», – говорится в сообщении.

Механизаторы вспахали выделенные участки с соблюдением установленных требований. Землепашцы на тракторах различной мощности показали свое умение, продемонстрировали качество вспашки поля. Победителям вручили грамоты и ценные призы.

«День пахаря – это хорошая традиция, и мы проводим этот праздник, чтобы отдать дань уважения этой ответственной и нужной профессии. Важно, что здесь можно не только продемонстрировать свой профессионализм, но и поделиться своим опытом друг с другом, обсудить новейшие достижения АПК и познакомиться с новыми образцами сельхозтехники», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.