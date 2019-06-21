РИАМО - 21 июн. Большинство нарушений в сфере закупок связано с неправомерными требованиями, с 1 июля от дополнительных требований в сфере закупок строительных работ откажутся, сообщил на пресс-конференции в РИАМО замруководителя Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы РФ Павел Мироненко.

Он напомнил, что заказчикам при составлении контрактов в сфере закупок строительных работ запретят размещать дополнительные требования к исполнителям, помимо указанных в утвержденной проектной документации.

«В этом году стартовал большой пакет изменений в федеральный закон №44. Одно из них (вступающих в силу 1 июля – ред.) – исключение первой части заявки о предъявлении каких-либо требований к сведениям о товаре при участии в закупке строительных работ, где есть сметная документация», - сказал Мироненко.

Он пояснил, что в первой части заявки участник будет давать свое согласие на выполнение работ на условиях утвержденной проектной документации (УПД). Процедура электронного аукциона в этом случае будет проводиться через 4 часа после окончания срока подачи заявок.

«Сейчас больше 70% нарушений связано с неправомерными требованиями и с отказом на основании этих требований. Доходит до абсурда. Был случай, когда при закупке услуг по уборке помещений установили требования к токопроводимости ведра. И подобных требований очень много», - добавил Мироненко.

Он отметил, что в 2017 году Московским областным УФАС России была разработана типовая форма требований, носившая рекомендационный характер. Применение данной формы позволило снизить количество жалоб на 25% в 2018 году. За прошлый год в Московское областное УФАС России поступило около 7,5 тысячи жалоб, из них рассмотрели 6 тысяч жалоб, обоснованными оказались 5,4 тысячи жалоб.

«Сейчас законодатели вообще уберут эти требования при строительных работах, где есть проектно-сметная документация. В перспективе – исключить при любых строительных работах какие-либо формы требований. Основной характеристикой добросовестности участника должен быть его опыт и обеспечение исполнения контракта», - заключил Мироненко.