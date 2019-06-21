РИАМО - 21 июн. В среднем стрижка и укладка волос к выпускному балу в Московской области обойдется от 500 до 4 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

К примеру, в Одинцове средняя цена на прическу составит 1250 рубей, в Жуковском – 900 рублей, в Лобне – 800, в Шатуре – 600 рублей.

«В ряде салонов для выпускников учебных заведений проводят акцию «Выпускник-2019» и предусмотрены скидки в размере от 10 до 30% на укладку и маникюр», – сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

В Одинцовском городском округе в акции участвуют салоны – «Виктория», «Элита», Fashion & stylе, Jet эm, «Лэри». в Котельниках скидку в размере 20% предоставлют «Сияние звезд», «Глиссада», «The House of beauty».

В парикмахерских и салонах красоты Волоколамска предусмотрены скидки на стрижку и укладку в размере от 5 до 15%. Для малоимущих, малообеспеченных и многодетных семей, чьи дети заканчивают школу в 2019 году стрижка и укладка волос в салоне красоты «Красный мак» и в салоне красоты Capelli будет оказана бесплатно.

«Стоимость организации праздничного стола на одного человека начинается от 1,5 тысяч рублей. В цену включены прохладительные напитки, салаты, холодные закуски, горячее блюдо и десерт», – добавил Посаженников.

К празднику выпускники готовятся заранее и все рестораны уже забронированы и подготовлена развлекательная программа. В Одинцове наиболее популярные предприятия общественного питания для организации выпускных вечеров – Park Inn by Radisson Odintsovo и ресторан «Рублево – Успенский», в Люберцах – «Центральный» и «Гавань Надежды», в Долгопрудном – «Юна Лайф», «Фламинго», в Красногорске – «Град Южный» и теплоход «Crocus», в Химках Punta Prima и Fray Day.