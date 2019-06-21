РИАМО - 21 июн. В столичном районе Марьина роща на улице Октябрьская, владение 105 в следующем году введут в эксплуатацию жилой дом по программе реновации, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

Жилой дом – монолитный, представляет собой односекционное 11-этажное здание, которое построят по индивидуальному проекту. В настоящее время на объекте идет возведение монолитных конструкций подземной части здания

«Наружная отделка здания будет выполнена из искусственного камня белого цвета. На фасадах установят корзины под кондиционеры. Для придания зданию единого стиля они будут закрыты декоративными алюминиевыми решетками светло-коричневого цвета», – сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

В новом доме будет 64 квартиры: однокомнатных – 28, двухкомнатных – 20, трехкомнатных – 16. Общая площадь квартир составит 3 658,6 квадратных метра.

Первый этаж, где разместятся помещения для консьержей, колясочные и почтовые ящики, будет иметь большую площадь остекления, за счет этого в подъезде всегда будет светло. Все вместе это создаст высокий уровень комфорта и безопасности для будущих жильцов. Также предусмотрена возможность размещения центра информирования по переселению жителей.

Пол вестибюля и лифтовых холлов здания предусмотрен в один уровень с землей – мамы с колясками и маломобильные люди смогут легко попасть в подъезд, а твердое покрытие с шероховатой поверхностью у входной группы препятствует скольжению.

Придомовую территорию благоустроят: оборудуют детскую игровую площадку и площадки для отдыха взрослых, а также спортивную площадку, высадят деревья и кустарники.