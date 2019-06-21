РИАМО (БАЛАШИХА) – 21 июн. В пятницу днем в двух домах на улице Новой в микрорайоне Салтыковка Балашихи произошел пожар, в результате происшествия никто не пострадал, сообщила «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Московской области.

«Двадцать первого июня в 13:48 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в двух домах по адресу: городской округ Балашиха, микрорайон Салтыковка, улица Новая. Общая площадь возгорания составила 170 квадратных метров», – сказала сотрудник.

Она добавила, что в 15:39 пожар уже был ликвидирован, никто не пострадал.

В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и 16 человек. Информация о причинах возгорания выясняется.