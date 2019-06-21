РИАМО - 21 июн. Министерство культуры Подмосковья за полугодие освоило чуть более 35% предусмотренного финансирования, процент контрактации в целом по региону по направлению «культура» составляет 48%, сообщил в пятницу на заседании коллегии начальник управления бюджетного планирования и государственных закупок министерства культуры Московской области Асхат Биджиев.

«У нас сегодня конец июня. У министерства культуры бюджетом предусмотрено финансирование 5,7 миллиарда рублей, из которых процент освоения на полугодие составляет чуть более 35%, это очень мало», - сказал Биджиев.

Он добавил, что в настоящий момент процент контрактации в целом по Московской области по направлению «культура» составляет 48%, но это и заключенные контракты, к реализации которых уже приступили, и закупочные процедуры.