РИАМО – 21 июн. Главгосстройнадзор за неделю оштрафовал подмосковных застройщиков на 6,4 миллиона рублей, так, в отношении четырех строительных компаний вынесено постановление о прекращении производства по делу, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Главгосстройнадзором по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях были вынесены постановления о наложении штрафных санкций на застройщиков на сумму 6 миллионов 463 тысячи рублей», – заявил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

За нарушение требований нормативных документов в строительстве вынесено 21 постановление на 2 миллиона 550 тысяч рублей, 12 постановлений на 1 миллион 50 тысяч рублей за строительство без разрешения, четыре постановления на 62 тысячи рублей вынесено за эксплуатацию объектов без разрешения на ввод.

Кроме того, вынесено два постановления за нарушение сроков направления извещения о начале строительства на 101 тысячу рублей, одно постановление на 40 тысяч рублей за выполнение работ без свидетельства о допуске к указанным видам работ, а также шесть постановлений на 1 миллион 200 тысяч рублей за нарушение проектной декларации и информационной открытости.

Помимо этого, застройщики получили 14 постановлений на 780 тысяч рублей за нарушения в части предоставления отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств дольщиков.

Было выдано пять постановлений на 530 тысяч рублей за неисполнение предписания об устранении выявленных нарушений, два постановления на 100 тысяч рублей за непредоставление документов в Главгосстройнадзор по запросу или предоставление недостоверных сведений.

Кроме того, одно постановление на 50 тысяч рублей за неисполнение обязанности по размещению информации в ЕИСЖС.

«В отношении четырех строительных компаний вынесено постановление о прекращении производства по делу, двум компаниям назначено наказание в виде предупреждения», – заключается в материале.