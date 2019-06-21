РИАМО - 21 июн. Льготными билетами на спектакли московских театров в Подмосковье воспользовались порядка 8,5 тысяч человек, программу планируют продолжать в текущем году, сообщила в пятницу на заседании коллегии министерства культуры Московской области министр культуры региона Нармин Ширалиева.

«Резонанс позитивный. У нас эти спектакли по льготным ценами посмотрели 8350 человек. И мы планируем в усеченном формате, может быть, поймем по бюджету, эту историю продолжать в этом году. <…> Подобные гастроли Москвы, может быть Санкт-Петербурга, подчеркиваю, не фестивальные», – сказала Ширалиева.

В частности, весной жители Подмосковья увидели 12 спектаклей столичных театров, они были посвящены памяти народного артиста СССР Олега Табакова.