РИАМО - 21 июн. В Подмосковье в рамках ремонтной кампании 2019 года отремонтировано свыше 280 дорог, выбранных жителями в ходе голосования на портале «Добродел», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Протяженность отремонтированных участков составила около 300 километров. В Московской области отремонтировали 244 муниципальные дороги и 39 участков на региональной дорожной сети, что составляет порядка 50% от общего плана ремонта дорог по результатам голосования на портале «Добродел», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик.

Всего в этом году по просьбам жителей запланировано отремонтировать свыше 600 дорог протяженностью порядка 700 километров. В 27 муниципалитетах более 50% планов ремонта составлено по предложениям граждан, добавил он.

Завершен ремонт на дороге-лидере голосования – улице Карла Маркса в Клину, ее ремонт поддержали более 660 жителей. Укладка асфальтобетонного покрытия завершена на региональных дорогах: Булычево – Булгаково с 0 по 6 километр и с 6 по 11,4 километр в Чехове, за которую проголосовали порядка 100 жителей; Панино – Малино – Лаптево с 0 по 3,8 километр в Ступине – ремонт данного участках поддержали 215 человек.

В Подольске за ремонт региональной дороги ММК – Александровка – Лопаткино с 3,2 по 4,4 километр проголосовали около 160 человек, а за ремонт муниципальной объездной дороги в деревнях Бяконтово, Услонь, Агафоново и Холопово – более 620 человек.

Кроме того, завершено устройство асфальтобетонного покрытия на участках: Балашихинского шоссе (за ремонт проголосовало 700 человек); улица Борисова в Лобне (более 100 жителей); подъезде к школе и детскому саду в деревне Кузнецы в городском округе Павловский Посад (ремонт поддержали около 400 жителей).

Всего в 2019 году на территории Московской области запланировано отремонтировать более 1,9 тысячи дорог протяженностью свыше 2,5 тысяч километров. Из них порядка 30% включены в программу по итогам голосования на портале «Добродел».

В настоящее время укладка асфальтобетонного покрытия завершена на 825 дорогах длиной более 1 тысячи километров, работы продолжаются на 375 участках автодорог. Завершить ремонт дорог планируется в сентябре.