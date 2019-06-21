РИАМО - 21 июн. На 15% должна вырасти посещаемость учреждений культуры на территории Подмосковья к 2024 году, сообщила в пятницу на заседании коллегии министерства культуры Московской области министр культуры региона Нармин Ширалиева.

«У нас есть целевые показатели по трем региональным проектам, мы должны на 15% увеличить число посещений (учреждений - ред.) и в пять раз – число обращений к цифровым ресурсам», – сказала Ширалиева.

Речь идет о региональных проектах «Культурная среда Подмосковья», «Творческие люди Подмосковья» и «Цифровая культура Подмосковья».

По ее словам, сделать это можно, в частности, за счет повышения качества и доступности услуг, а также внедрения современных форматов и технологий.

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