РИАМО (БАЛАШИХА) – 21 июн. В кинологическом центре Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского в преддверии Дня кинолога свои профессиональные навыки в условиях, приближенных к боевым, показали кинологи войск Национальной гвардии РФ, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В кинологических подразделениях Росгвардии служат более 2,5 тысячи военнослужащих и 3 тысячи служебных собак. Подготовка питомцев и их применение ведется по трем категориям: для патрульно-разыскной, минно-разыскной и караульной служб. Военные кинологи – люди особой профессии, их вклад в защиту границы страны и покоя граждан бесценен.

«Мы выполняем задачи, которые возложены на Росгвардию: усиление караулов и войсковых нарядов при выполнении задач по охране важных государственных объектов, общественного порядка. Вместе с инженерными подразделениями осуществляем поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов, оружия и боеприпасов», – сказал начальник кинологического отдела центрального аппарата Росгвардии полковник Михаил Дычек.

Он добавил, что с начала 2019 года благодаря работе кинологов Росгвардии со служебными собаками задержано около 3 тысяч нарушителей общественного порядка, обнаружено около 150 взрывоопасных предметов, 20 килограммов взрывчатых веществ, 20 единиц огнестрельного оружия и более 3 тысяч патронов различного калибра.

Сегодня тренировка минно-розыскных собак подразделений Росгвардии проходит по передовым методикам. Для дрессировки питомцев кинологи используют специальное снаряжение. На одну собаку приходится около 27 различных предметов для выполнения определенных задач.

Кинологи Росгвардии продемонстрировали работу при захвате нарушителя и при решении боевой задачи. Собаки обезвреживали противника, искали взрывчатку, помогали захватить машину с преступниками и многое другое.

У каждого сотрудника свои подходы к тому, как научить собаку выполнять нужные действия. Только основа одна – для животного важно получить удовольствие и радость: еду или игру и, что не менее важно, похвалу кинолога.

Кроме того, кинологи также показали возможности ветеринарной клиники, особенности лечения собак, вольеры, в том числе те, в которых содержатся щенки, кормокухню. Суточный рацион собаки (около 600 граммов): крупа, овощи, мясо, для щенков – порция творога, для беременных собак – молоко. Применяются и сухие корма.

По словам кинологов, для службы лучше подходят бельгийские овчарки, но в центре есть и другие породы. 8 лет – рабочий возраст собаки, после которого она уходит на заслуженный отдых.