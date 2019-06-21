РИАМО - 21 июн. Проверка МВД выявила нарушения в работе сотрудников полиции, которые занимались оперативной разработкой и сопровождением уголовного дела в отношении журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

«В ходе предварительного расследования уголовного дела (статья 30 и 228.1 УК РФ), по которому ранее было прекращено уголовное преследование Ивана Голунова, в результате работы подразделений собственной безопасности ГУ МВД выявлен ряд нарушений, допущенных должностными лицами УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве при осуществлении оперативно-розыскной деятельности», – говорится в сообщении.

В связи с изложенным принято решение о направлении указанного уголовного дела в прокуратуру Москвы для решения вопроса о его передаче для дальнейшего производства предварительного следствия в следственные органы Следственного комитета РФ.

Голунова задержали 6 июня в Москве по делу о сбыте наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Дело вызвало огромный общественный резонанс и было взято на контроль общественниками, а также главками МВД и СК.

Одиннадцатого июня уголовное дело в отношении Голунова было прекращено из-за недоказанности его участия в совершении преступления. Журналист был освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения в отношении него сняты.