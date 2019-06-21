РИАМО - 21 июн. Девять кинозалов оборудуют в Подмосковье в этом году, идет поставка соответствующей аппаратуры, сообщила в пятницу на заседании коллегии министерства культуры Московской области заместитель министра культуры региона Инга Морковкина.

«Оснащение кинозалов – у нас девять объектов в этом году и, соответственно, два объекта в 2020-м и 2021-м годах. Это достаточно большая программа, которая реализуется по инициативе губернатора Подмосковья, это областные средства на условиях софинансирования муниципальными образованиями. И все, кто в этом году участвует, уже практически находятся в стадии поставки оборудования. Если все будет получаться, к Дню российского кино (планируется – ред.) открыться единой акцией», – сказала Морковкина.

По ее словам, некоторые дома культуры станут работать как кинотеатры, поскольку размещаются в тех помещениях, где раньше были кинотеатры, они восстанавливаются. А ряд объектов будут функционировать как дома культуры с функцией кинопоказа.

«Такая практика в Московской области уже имеется, несколько домов культуры успешно совмещают функционал домов культуры и кинопоказ. В этом есть свои плюсы и минусы, но жителями муниципалитетов, где это реализовано, такая форма очень востребована. Это дает возможность посетить кино недалеко от дома», – заключила замминистра.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев поручил открыть кинозалы во всех городах Московской области, где их до сих пор нет. В регионе регулярно открываются новые кинотеатры с современной цифровой аппаратурой, а старые модернизируются. Кроме того, на территории региона ежегодно проводятся международные кинофестивали различной тематики.