РИАМО - 21 июн. В городскую клиническую больницу имени С.П. Боткина в столице госпитализировали 73-летнего инвалида-чернобыльца, ему требовалось заменить коленный сустав, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

«Гонартроз – прогрессирующее заболевание, которое характеризуется постоянной ноющей болью, усиливающейся при физической нагрузке и ограничением движения в коленных суставах. В будущем данное заболевание приводит к инвалидизации, ухудшению качества жизни, а также к тому, что пациент вынужден ходить с тростью, а позже, возможно, с костылями», – заявил ординатор Боткинской больницы Леонид Иваненко.

Он уточнил, что пациент долгое время лечил колени в районной поликлинике, однако в итоге стало понятно, что хирургическая операция – единственное решение. На следующий день после обращения ему сделали тотальное эндопротезирование коленного сустава, которая подразумевает полное удаление сустава и установку искусственного на костном цементе.

Операцию проводил заведующий отделением ортопедии, врач-травматолог-ортопед Алексей Деринг. Во время хирургического вмешательства пожилому пациенту ввели щадящий спинальный наркоз и успешно установили имплант импортного производства.

Сейчас мужчина проходит реабилитацию и чувствует себя значительно лучше. В течение минимум шести недель ему рекомендуется разгрузка оперированной ноги и ходьба с костылями.

После укрепления протеза кости больной сможет отказаться от костылей и ходить самостоятельно. К этому моменту, как правило, боли в суставе уже проходят.

«Сейчас мне была сделана операция левого коленного сустава, но на следующий год я планирую вернуться в Боткинскую больницу, чтобы поменять сустав на правом колене», – поделился своими планами мужчина.