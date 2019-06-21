РИАМО – 21 июн. Спасатели вытащили из водоема на западе Москвы молодого человека, плавая в неположенном месте, он лишился сил и не сумел самостоятельно выбраться на берег, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

По его словам, в пятницу в 14:50 при патрулировании зоны ответственности ПСС «Кунцево» дежурной сменой спасателей обнаружен мужчина, купающийся в неположенном месте.

«Увидев спасателей, пловец стал звать их на помощь. Работники МГПСС немедленно направились на выручку. В 25 метрах от берега на борт катера поднят мужчина. По словам пострадавшего, во время купания он выбился из сил и почувствовал, что не сможет уже выбраться самостоятельно на берег», – отметил собеседник агентства.

Он дополнил, что москвича 1998 года рождения уже доставили на ПСС.

«От помощи медиков он отказался и был отпущен домой», – резюмировал представитель пресс-службы.