РИАМО - 21 июн. Новый складской комплекс планируют построить в поселке подсобного хозяйства Минзаг Краснопахорского поселения ТиНАО, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«На проектируемой территории постоят склад с трехэтажным административно-бытовым корпусом, два контрольно-пропускных пункта, сделают стоянку для легковых автомобилей на 39 машино-мест и для большегрузов на 12 мест», – уточнил первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Сам склад будет одноэтажным строением с фасадами, выполненными в фирменных цветах предприятия – красном и сером. Внутри здание будет поделено на несколько функциональных зон для хранения и транспортировки товаров. Его площадь составит свыше 21 тысячи квадратных метров.

Административно-бытовой корпус полностью оборудован для комфортной работы сотрудников предприятия – здесь предусмотрены медчасть, столовая, комнаты отдыха, а также офисы, call-центр, проектируемый и транспортный отделы. Площадь строения составит около 3 тысяч квадратных метров.

Проектировщик комплекса – ООО СФ «Кардо». Заказчик – ООО «Барбус».